Guardian: Франция передала Киеву рыболовные сети для защиты от дронов

Франция передала Украине старые рыболовные сети для защиты от беспилотников. Об этом сообщила газета Guardian.

Уточняется, что местная благотворительная организация отправила Киеву сети, предназначенные для промысловой ловли морских чертов якобы должны быть прочными для того, чтобы остановить российские дроны. Общая длина двух партий сеток составила 280 км.

Однако, как отмечает издание, сами украинцы остались недовольны посылкой, которую им отправили французы.

«Украинцы сказали, что им не нужны старые сети. Им прислали довольно много таких, от которых нет никакой пользы», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе одобрили выделение помощи Украине в размере 1,8 млрд евро. Об этом сообщили в совете ЕС.