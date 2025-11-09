МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Группа бомбардировщиков США B-52H прибыла в Испанию для совместных учений

В учениях также примут участие Швеция, Финляндия и Литва.
Тимур Юсупов 2025-11-09 05:53:10
© Фото: war.gov

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratotanker прибыли на военную базу в Испании. Как сообщает командование военно-воздушными силами США в Европе и Африке, группа самолетов примет участие в учениях НАТО, совместно с Швецией, Литвой и Финляндией.

«Самолеты B-52 ВВС США, вылетевшие с авиабазы Барксдейл, Луизиана, прибыли 8 ноября 2025 года на авиабазу Морон в Испании для проведения многосторонних учений совместно с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками и партнерами», - заявили в ведомстве.

По имеющимся данным, бомбардировщики должны будут отработать действия по обнаружению и поражению условного противника. Также планируется обучить летчиков противодействию воздушным и наземным угрозам, которые пытаются лишить судно маневренности.

Недавно министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что на недавних учениях США отрабатывали сценарии превентивного ядерного удара по территории России. В связи с этим он предложил провести ответные учения на полигоне Новая Земля.

#в стране и мире #учения #самолеты #испания #НАТО #сша #b-52h
