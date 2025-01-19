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В Находке при лобовом столкновении авто пострадали пять человек

При столкновении двух автомобилей в Находке пострадали пять человек, среди них двое не достигших совершеннолетия.
Дарина Криц 2025-01-19 04:39:02
© Фото: prim_police Telegram

В Приморском крае произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних.

Это случилось в районе Рыбного порта, на месте работает полиция Находки, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа отдела полиции. На опубликованных кадрах видно, что у обеих машин после столкновения от передней части практически ничего не осталось.

Согласно данным правоохранителей, водитель одного из автомобилей направлялся от остановки «Моручилище» в сторону остановки «Рыбный порт», и выехал на полосу встречного движения. Затем столкнулся со вторым автомобилем.

«В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры (один взрослый и двое несовершеннолетних) одного автомобиля, а также женщина-пассажир второго автомобиля», - уточнили в УМВД РФ по Приморскому краю.

Все пострадавших доставили в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

#в стране и мире #Приморский край #авария #полиция #приморье #ДТП #находка
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