В Находке при лобовом столкновении авто пострадали пять человек

В Приморском крае произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних.

Это случилось в районе Рыбного порта, на месте работает полиция Находки, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа отдела полиции. На опубликованных кадрах видно, что у обеих машин после столкновения от передней части практически ничего не осталось.

Согласно данным правоохранителей, водитель одного из автомобилей направлялся от остановки «Моручилище» в сторону остановки «Рыбный порт», и выехал на полосу встречного движения. Затем столкнулся со вторым автомобилем.

«В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры (один взрослый и двое несовершеннолетних) одного автомобиля, а также женщина-пассажир второго автомобиля», - уточнили в УМВД РФ по Приморскому краю.

Все пострадавших доставили в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку произошедшего дорожно-транспортного происшествия.