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В Колумбии при столкновении вооруженных группировок погибли 58 человек

В конфликте в Колумбии замешаны бывшие повстанцы «Революционных вооруженных сил Колумбии» и члены «Армии национального освобождения».
Дарина Криц 2025-01-19 03:46:26
© Фото: Sebastian Marmolejo Keystone Press Agency Globallookpress

В результате столкновений вооруженных группировок в северной Колумбии погибли уже 58 человек.

По информации издания Tiempo, военизированные группировки столкнулись в регионе Кататумбо на севере страны. Конфликт произошел между бывшими повстанцами «Революционных вооруженных сил Колумбии» (РВСК/FARC) и членами «Армии национального освобождения» (АНО/ELN). Стычки зафиксированы в департаменте Северный Сантандер, где расположен регион Кататумба.

Местный омбудсмен Ирис Марин Ортис сообщила, что между повстанцами произошло вооруженное столкновение.

«По последним данным, в результате столкновений между местными военизированными организации погибли 58 человек», - приводит СМИ информацию колумбийских правоохранительных органов.

На протяжении многих лет в Колумбии местные военизированные группировки находятся в состоянии конфликта. За это время свыше 260 тысяч человек скончались и еще миллионы жителей вынужденно покинули дома.

Колумбийские власти и вооруженные группировки в 2016 году подписали мирное соглашение после долгих переговоров о мире. Также важно отметить, что РВСК («Революционные вооруженные силы Колумбии»/FARC) насчитывали до 20 тысяч бойцов.

#в стране и мире #противостояние #Колумбия #погибли люди #военизированные группировки
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