В Германии автобус въехал в толпу пешеходов на тротуаре

В Германии рейсовый автобус вылетел на тротуар и насмерть сбил 34-летнюю женщину. Смертельное ДТП произошло в городе Вайль-на-Рейне.

По данным местной полиции, около 13:30 по местному времени автобус по невыясненным пока причинам столкнулся с несколькими автомобилями на главной улице города, после чего съехал с дороги на тротуар, где столкнулся с группой пешеходов.

В результате столкновения погибла 34-летняя женщина, еще несколько человек, включая водителя автобуса, получили ранения. Трое из них было госпитализировано. Всего сообщается о как минимум 40 людях, которые стали свидетелями или пострадавшими в данном ЧП - они получили помощь на месте.

Причина аварии пока не ясна. Дорожная полиция Вайль-на-Рейне начала расследование.