Столтенберг: вывод войск из Афганистана стал крупным поражением НАТО

Организация Североатлантического договора (НАТО) потерпела крупнейшее поражение, выведя войска из Афганистана в 2021 году. Об этом заявил бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Тем не менее, считает он, это было лучшим решением в то время. Также он признался, что опасался краха НАТО под его руководством. Своим мнением он поделился в интервью британской газете The Sunday Times.

«Это крупнейшее поражение НАТО. Но я продолжаю считать, что покинуть Афганистан было правильным, хотя и болезненным решением, поскольку многие люди пострадали», - сообщил Столтенберг.

Экс-генсек НАТО с 2014 по 2024 годы и министр финансов Норвегии уточнил, что глобальный Запад хотел видеть Афганистан свободным и демократическим, но «мы как союзники по НАТО не были готовы заплатить цену за то, чтобы это произошло».

«За эти 20 лет мы поняли, что строительство демократического общества путем использования военной силы, как мы пытались это сделать, - слишком тяжелый и амбициозный проект», - резюмировал Столтенберг.

Напомним, окончательный вывод американских войск из Афганистана произошел 15 августа 2021 года. Этому предшествовало решение президента Джо Байдена от 14 апреля 2021 года. Нахождение в этой азиатской стране стало самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Она началась в октябре 2001 года.

Недавно появилась информация, что власти Афганистана отказались передать американцам авиабазу Баграм. Официальный представитель афганского правительства Забихулла Муджахид заявил, что они никогда не согласятся на сделку или передачу какой-либо части своей территории.