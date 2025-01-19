Азербайджанские полицейские насмерть сбили двух детей

В Азербайджане сотрудники полиции насмерть сбили двух детей. Еще двое получили серьезные травмы. Погибшие дети оказались племянниками сотрудника полиции, сообщает 360.ru.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось днем 18 января на улице Аббасгулу Шадлинского в городе Имишли, в южной части республики.

«В результате аварии погибли два человека, еще два человека, в том числе водитель автомобиля YPX, получили травмы», - сообщила генпрокуратура Азербайджана.

Уточняется, что автомобилю Государственной дорожной полиции перерезал дорогу другой водитель, и чтобы уйти от прямого столкновения, водитель-полицейский совершил маневр. Он выехал на обочину, на которую в тот момент вышли дети.

Районная прокуратура Имишли возбудила уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса Азербайджана (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).