В США анонсировали «ключевые решения» по Ирану в феврале

Администрация избранного президента США Дональда Трампа готовится в феврале принимать «ключевые решения» в отношении Ирана, анонсировал будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Это момент для принятия ключевых решений. И мы сделаем это в течение следующего месяца», - сказал будущий советник в эфире телеканала CBS.

Он не стал раскрывать, какие конкретно шаги будут предприняты, однако подчеркнул, что сейчас Иран находится в затруднительном положении. Свои слова он объяснил тем, что страну ослабили действия Израиля, иранское ПВО было уничтожено, а также был убит лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла. Все это привело к тому, что «в Ливане есть шанс», добавил Уолтц.

Инаугурация президента США, после чего Трамп официально станет полноправным американским лидером, состоится в понедельник, 20 января.

Напомним, в конце декабря в Вашингтоне признали, что пытались добиться смены власти в Иране в течение 20 лет, но не добились успеха.