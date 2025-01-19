В Латвии хотят запретить россиянам управлять критической инфраструктурой

Власти Латвии планируют запретить гражданам России и Белоруссии занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры страны. Соответствующие поправки к закону о национальный безопасности подготовили в МВД.

Официальная Рига полагает, что таким образом «укрепит защиту важной для безопасности латвийского государства и общества критической инфраструктуры», сообщает портал Delfi.

Новые ограничения затронут не только граждан России и Белоруссии, но и юридические лица, зарегистрированы на их территории. Они не получат доступа к работе с объектами критической инфраструктуры.

Исключения возможны только с позволения Службы государственной безопасности Латвии. Сейчас поправки к закону рассмотрит правительство, в случае положительной рецензии документ попадет на утверждение Сейма.