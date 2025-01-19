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В Латвии хотят запретить россиянам управлять критической инфраструктурой

Ограничения коснутся не только граждан России и Белоруссии, но и фирм, которые зарегистрированы на их территории.
Ян Брацкий 2025-01-19 23:29:43
© Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press

Власти Латвии планируют запретить гражданам России и Белоруссии занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры страны. Соответствующие поправки к закону о национальный безопасности подготовили в МВД.

Официальная Рига полагает, что таким образом «укрепит защиту важной для безопасности латвийского государства и общества критической инфраструктуры», сообщает портал Delfi.

Новые ограничения затронут не только граждан России и Белоруссии, но и юридические лица, зарегистрированы на их территории. Они не получат доступа к работе с объектами критической инфраструктуры.

Исключения возможны только с позволения Службы государственной безопасности Латвии. Сейчас поправки к закону рассмотрит правительство, в случае положительной рецензии документ попадет на утверждение Сейма.

#Россия #белоруссия #санкции #Сейм #Латвия #инфраструктура
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