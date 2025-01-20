Поддержка духовная: как прошли крещенские купания в зоне СВО

Православный мир сегодня встречает один из главных христианских праздников - Крещение Господне. В ночь на воскресенье, по всей стране прошли торжественные службы, состоялся чин великого Освящения воды, а верующие участвовали в традиционных крещенских купаниях.

В этом году, в европейской части России установилась аномальная оттепель. В Москве, к примеру, ни снега, ни льда на реках, тепло как весной, и потому многие, кто раньше боялся окунаться в ледяную прорубь - в этом году, пользуясь потеплением, на это решились. Хотя, эта традиция - купание в иордани - к учению церкви и не имеет отношения, но как это часто бывает, давно стала народным символом праздника. Люди верят, что омовение крещенской водой, очищает от грехов и дает здоровье.

Отметили праздник и в зоне проведения спецоперации. Здоровье и защита высших сил нашим военным сейчас нужна как никому. Там, где уже нет опасности обстрелов - в ДНР и ЛНР службы прошли в действующих храмах, но и на самой линии боевого соприкосновения фронтовые священники точно также отслужили литургию и освятили воду. Праздник на передовой проходит без отрыва от боевых задач.

Традиционную тишину в Главном Храме Вооруженных Сил России ровно в полночь разрезают голоса военнослужащих инженерных войск.

Православный хор «За веру и Отечество» открывает самую важную - литургическую часть праздничного богослужения, под которую проходит чин великого освящения воды. Это главная традиция праздника - Крещение Господне. Святую воду люди хранят дома и используют в трудную минуту, чтобы исцелить душу и приобрести силы.

За силу и дух во время обряда молятся и родные участников специальной военной операции.



Привычное представление о православном празднике ломает разве что погода. Почти на всей европейской территории России аномально тепло. В Москве и Подмосковье почти нет снега, а о традиционных крещенских морозах и вовсе речи не идет. На улице +2, а вода в купелях - +4.

Как говорят священнослужители, плюс и в том, что в этом году праздник Богоявления многие перестали воспринимать, как возможность поучаствовать в зимнем экстриме. Люди окунаются в купели с большим духовным осмыслением.

Купание в холодной воде в Крещение не является церковным обрядом. Это лишь многовековая традиция. Зайти в прорубь, по другому в иордань, для верующих значит - приобрести силу, очищающую душу и тело. Следуют этой традиции и военнослужащие 45-й бригады спецназа ВДВ. Боевые заслуги этого подразделения секретны. Широко известен лишь один эпизод - взятие аэродрома Гостомель под Киевом в первые дни спецоперации. А задачи, которые сегодня выполняют десантники на передовой, по выдержке и терпению можно сравнить разве что с многочасовым испытанием ледяной водой.

«И страшно и холодно и голодно иногда бывает, но опять же окунание в прорубь не сравнится с тем, что сейчас ребята переживают на фронте», - поделился военнослужащий ВС РФ Андрей.

На передовой - церковные праздники, в отличие от светских, чтут без исключения. Атеистов в окопах и не бывает. Боевое крещение здесь прошел абсолютно каждый.

«Поддержка нужна духовная, потому что у меня был опыт уже и столько чудес на самом деле уже происходило. Когда с молитвой идешь от точки А до точки Б, от задания до задания, когда с молитвой призываешь святых, которые тебе по духу приятны, Божья матерь, Господь Бог, то ты чувствуешь, что ты вроде вдали от дома находишься, в другой области, в другом городе, в лесу в грязи, но ты чувствуешь себя дома», - поделился штурмовик с позывным Путник.

Когда поблизости нет водоема, бойцы сами строят иордани. В Курской области - морпехи 155 бригады Тихоокеанского флота оборудовали купели в тылу, но все равно не далеко от фронта, чтобы оперативно вернуться к выполнению боевых задач.

«Военные священники и сейчас, тем более в этот особый период посещают подразделения, потому что это не просто так приезжают наши батюшки. Самое главное - это молитва вместе с воинами. Это духовная поддержка, это причастие, это исповедь. Священники имеют огромную востребованность среди воинов, потому что без Бога идти в бой - это очень сложно», - рассказал отец Дионисий.

Российские десантники группировки войск «Днепр», над головами которых то и дело снуют украинские дроны, тщательно замаскировали купели от глаз врага, который как известно, внутри Украины православие уже истребил.



Зверства и безбожие нацистов наши бойцы видят каждый день. Российские военные, как никто другой, понимают, для чего они защищают православие. Для них традиционное погружение в прорубь в зоне СВО - имеет совершенно иной подтекст - не тот, что на гражданке.

В полевых храмах военные священники проводят церковные обряды. В Крещение Господне - солдаты молятся, исповедуются, причащаются, после чего с новыми силами и закаленным духом снова идут в бой.

В преддверии Крещения боевые успехи наших вооруженных сил росли с небывалой силой. За две недели в Курской области враг выбит из четырех населенных пунктов. Более 60% ранее оккупированного ВСУ приграничья - освобождено. Крымские десантники штурмом взяли поселки Леонидово и Александрия в Суджанском районе Курской области.

«Бросили наемников ВСУ… мы их выявили и передали… ни одного целого дома не осталось… Bradley, Marder и другая сопутствующая техника», - рассказал командир десантно-штурмового батальона Мастер.

Российские оптоволоконные дроны работают по автомобильной технике ВСУ на въезде и в центре оккупированной Суджи. А замаскированные танки ВСУшников громят боеприпасами «Ланцет».

Укрепрайоны ВСУ продолжают сыпаться под натиском наших бойцов в ДНР. Во Времевке штурмовики зачистили от нацистов 600 зданий. Отбит Часовоярский огнеупорный завод. А взятые в плен нацисты откровенно выражают ненависть к киевским властям.



Та же участь ждет и оставшихся воевать ВСУшников на всем южно-донецком направлении. Освобождены Украинка и Воздвиженка - что под Покровском с юга и севера. Покровск практически в клещах - военные уже зашли на окраины этого города, после освобождения которого система обороны ВСУ разлетится на куски.

Терны и Нескучное также взяты под контроль российских военных. Их освобождение даст проход на Великую Новоселку. Ее падение может вызвать эффект домино на всем южном фронте ВСУ. Новоселку наша артиллерия простреливает насквозь, а в ее окрестностях нацисты очевидно теряют бдительность, и несут крупные потери. Бросают позиции и оставляют западное оружие.



Продолжается зачистка освобожденного Курахово. Военные эвакуируют мирных людей из небезопасных районов, а попутно находят доказательства присутствия на фронте иностранных наемников. Рядом с брошенными телами украинских боевиков в Курахово лежат доллары и натовские шевроны. Местные жители рассказывают о том, как им угрожали пособники киевского режима.

«Бабушка сидела на лавочке - один шел - говорит - "что ты тут сидишь ждешь, мол?" - она говорит "ну я дома, мы здесь живем", а он говорит "я сейчас буду идти обратно - будешь тут сидеть - я тебя расстреляю», - рассказал местный житель.

Накануне Крещенского сочельника радостные новости получили родные 25-ти российских военных, которые были возвращены на Родину с подконтрольной киевскому режиму территории. Обмен пленным прошел на территории Белоруссии. Оттуда же российские бойцы сделали первые звонки домой.