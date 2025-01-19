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Четыре человека погибли при пожаре в Ярославле

Среди погибших числятся двое детей.
Глеб Владовский 2025-01-19 22:33:08
© Фото: МЧС России

В Ярославле пожар в жилом доме унес жизни четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Также сообщается, что среди погибших - двое детей.

«В Ярославле в девятиэтажке, на первом этаже, загорелась квартира. При тушении огнеборцами МЧС России обнаружены тела двух взрослых. Трехлетних мальчика и девочку вынесли из помещения. К сожалению, спасти их не удалось», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работают 18 специалистов. МЧС также задействовало шесть единиц техники и испытательную пожарную лабораторию в устранении последствий возгорания.

#в стране и мире #пожар #спасатели #МЧС России #Ярославль
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