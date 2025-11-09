Эстрадный хор «Fermata» выступил в Центральном Доме Российской Армии

9 ноября в Центральном Доме Российской Армии состоялось выступление эстрадного хора «Fermata». Этот молодой коллектив, основанный в 2019 году Юлией Булавинцевой, доцентом Воронежского государственного института искусств, известен своим многоголосным исполнением эстрадных композиций, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Для выступления в ЦДРА мы привезли разную программу: много современных песен военно-патриотической направленности, песни наших авторов, которые работают в коллективе, песни, связанные с СВО, о подвиге нашего народа в Великую Отечественную войну», - рассказала художественный руководитель эстрадного хора «Fermata» Юлия Булавинцева.

Также она отметила, что с первых дней проведения специальной военной операции, творческий коллектив активно выступает с благотворительными концертами, средства от которого идут на закупку необходимого для участников спецоперации. Кроме того, артисты хора неоднократно давали концерты для военнослужащих.

Профессионализм и выступление коллектива «Fermata» на мероприятии высоко оценили заслуженный работник культуры РФ начальник Центрального Дома Российской Армии Василий Мазуренко, участник специальной военной операции Юрий Горшков и заместитель председателя правления РОО «Землячество «Воронежцы » Людмила Бокова, подчеркнувшая, что артисты своим выступлением сумели передать военным зрителям тепло и самобытность воронежской души.

Выступление «Fermata» стало частью проекта ЦДРА «Поет Росс

ия Армии Победу», призванного поддержать российских военнослужащих и продемонстрировать единство общества. Ранее в рамках этого проекта выступали такие известные коллективы, как государственный казачий ансамбль «Ставрополье», ансамбль «Ватага» и Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова.