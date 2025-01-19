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Летевший из Москвы в Саранск самолет экстренно сел в аэропорту Шереметьево

Предположительно, на борту сработал датчик неисправности шасси.
Игнат Далакян 2025-01-19 21:16:49
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Вылетевший из Москвы в Саранск самолет Sukhoi Superjet 100 запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Самолет "Сухой Суперджет", выполнявший рейс SU6827 Москва - Саранск вернулся в Шереметьево», - цитирует ТАСС собеседника.

Предположительно, на борту сработал датчик неисправности шасси. Самолет вернулся в московский аэропорт через час после вылета.

В самолете находились 66 пассажиров и шесть членов экипажа. Сейчас для них готовят резервный борт.

#в стране и мире #Самолет #Шереметьево #Экстренная посадка #superjet 100
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