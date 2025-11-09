МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФРГ хочет продать Бразилии предназначенные для ВСУ танки

TecnoDefensa сообщает, что Киев добровольно отказался от военной техники.
Константин Денисов 2025-11-09 19:23:36
© Фото: Federico Gambarini, dpa, Globallookpress

Германия планирует продать Бразилии партию танков Leopard 2A6 и БМП Marder 1A5, которые были предназначены для Украины. Об этом сообщает TecnoDefensa.

Речь идет о 65 танках и 78 БМП. По информации портала, Киев добровольно отказался от них. В свою очередь, ФРГ избавляется от старой техники в рамках программы перевооружения.

Отмечается, что техника нуждается в серьезном ремонте, который должна провести компания KNDS. Машины не подлежат модернизации и для немецких войск, у которых они находились в резерве, уже морально устарели.

На Украине эту информацию пока не подтвердили и не опровергли. До этого в СМИ появилась информация о том, что Германия больше не будет поставлять танки ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что часть немецких «Леопардов», поставленных украинским боевикам, бойцы ВС РФ сожгли в логистическом хабе ВСУ у населенного пункта Гуляйполе.

#в стране и мире #танки #Германия #ВСУ #Бразилия
