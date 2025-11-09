МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мощная вспышка на Солнце пересветила телескоп астрономов

Выброс плазмы был направлен в сторону Земли.
Константин Денисов 2025-11-09 16:51:32
© Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press

Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Об этом сообщает 360.ru.

«На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце - Земля», - говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По словам специалистов, выброс плазмы был настолько сильным, что на какое-то время пересветил детектор телескоп. Ученые до сих пор затрудняются назвать максимум мощности вспышки.

Пока ее отнесли к классу X1.79 - это один из самых высоких показателей. Также зафиксирован еще один выброс, но он смещен к северу.

Ранее сообщалось о мощной вспышке класса активности Х1.8. Она произошла 5 ноября и на тот момент была самой мощной за последние полгода.

#в стране и мире #Земля #вспышка #ран #солнце
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 