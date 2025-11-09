Мощная вспышка на Солнце пересветила телескоп астрономов

Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Об этом сообщает 360.ru.

«На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце - Земля», - говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По словам специалистов, выброс плазмы был настолько сильным, что на какое-то время пересветил детектор телескоп. Ученые до сих пор затрудняются назвать максимум мощности вспышки.

Пока ее отнесли к классу X1.79 - это один из самых высоких показателей. Также зафиксирован еще один выброс, но он смещен к северу.

Ранее сообщалось о мощной вспышке класса активности Х1.8. Она произошла 5 ноября и на тот момент была самой мощной за последние полгода.