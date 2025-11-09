Путину показали видеообращение потерявшего обе ноги ветерана СВО

Президенту России Владимиру путину показали видеообращение ветерана СВО Рафи Джабара, который потерял обе ноги на фронте. Кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

После завершения заседания Совета по межнациональным отношениям главе государства поднесли смартфон с записью обращения Джабара.

«Разрешите доложиться - начал ходить, через две недели у меня будет четкий уверенный шаг, хорошая амплитуда и задача, поставленная Родиной, будет выполнена», - отрапортовал военнослужащий.

Джабар с позывным Абдулла уехал на Донбасс добровольцем еще в 2014 году. После того, как в результате ранения он остался без ног, глава ФАДН Игорь Баринов просил Путина помочь ему с протезами.

Джабар пообещал, что запишет еще одно обращение позже, чтобы подтвердить свои слова.



Напомним, что помощь ветеранам инвалидам СВО входит в компетенцию фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, получившим инвалидность и уволенным с военной службы. Им помогают с реабилитацией, выдают доплату по электронному сертификату, выдают автомобили с ручным управлением и протезы. Также фонд адаптирует дома героев спецоперации под индивидуальные нужды.