Лавров назвал третьего союзника России, кроме армии и флота

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ВКС России третьим союзником России наряду с армией и флотом. Об этом он рассказал в эфире программы «Военная приемка».

«Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника – армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять Воздушно-космические силы», - сказал глава МИД России.

Лавров подчеркнул эффективность и доступность для экспорта нового российского вооружения. В этой связи он отметил сотрудничество РФ со странами Глобального Юга.

По словам дипломата, там, где характеристики российского оружия сопоставимы с западным, есть существенная разница в цене. Это помогает налаживать контакты по экспорту.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новейший «Буревестник» превосходит все известные в мире ракеты по дальности полета. А скорость подводного аппарата «Посейдон» кратно превосходит скорость всех надводных кораблей.