Умер художник Эрик Булатов

Умер художник-концептуалист, скульптор Эрик Булатов. Информацию подтвердили «Звезде» в Российской академии художеств (РАХ).

«Супруга художника подтвердила уход из жизни Эрика Булатова, почетного члена Российской академии художеств», - говорится в сообщении.

Булатову было 92 года. Информация о прощании с выдающимся деятелем искусства будет опубликована на сайте РАХ позднее.

Одной из известных работ Булатова считается картина «Слава КПСС», которую он написал в 1975 году. В 2008 году ее продали за 2,1 млн долларов. Долгое время он лидировал в списке самых дорогих отечественных художников.

Булатов считается основателем соц-арта - направления постмодернистского искусства эпохи застоя. Художник любил экспериментировать с перспективой, пространством и шрифтом, объединяя концептуальные образы с реализмом.