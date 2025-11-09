МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ЦАТРА прошла премьера мюзикла «Святая Анна»

Премьеру «Святой Анны» посвятили 180-летнему юбилею Русского географического общества.
Марина Крижановская 2025-11-09 02:50:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Центральном академическом театре Российской Армии состоялась премьера мюзикла «Святая Анна». Спектакль в постановке режиссера Юрия Александрова - лауреата трех Государственных премий, народного артиста России, худрука и основателя театра «Санктъ-Петербургъ Опера» прошел на Большой сцене под музыку советского и российского композитора Максима Дунаевского. «Святая Анна» стал первым авторским мюзиклом, написанным для Театра Армии, и в котором лично участвовал композитор Дунаевский.

Основой послужил сюжет о любви, о подвиге  и бесстрашии моряков-исследователей Северного морского пути. Премьеру посвятили юбилею Русского географического общества (РГО), которому в 2025 году исполняется 180 лет

«Это та самая история, которую сегодня ждет страна - высокий поэтический сюжет о любви, бесстрашии и подвиге. Для меня особенно ценно, что Большая сцена Театра Армии дает ему объем и воздух, а музыка Максима Дунаевского - глубокое наполнение, красоту и смысл», - рассказал режиссер Юрий Александров.

В главных ролях сыграли Дмитрий Ермак, Максим Заусалин, Наталия Быстрова, народная артистка РСФСР Алина Покровская, а также артисты Жанетт Гурская, Мария Белоненко, Илья Баранов, Александр Рожковский и другие.

Как сообщила директор Театра Армии Милена Авимская, проект начался с небольшой пьесы в лаборатории еще до пандемии. За это время менялись авторы, режиссеры, после чего окончательно был создан этот мюзикл. По ее словам, великая музыка Максима Дунаевского проникает внутрь и наполняет, и уже отпускает.

#РГО #премьера #мюзикл #русское географическое общество #цатра #святая анна
