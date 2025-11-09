Президент России Владимир Путин не давал указания приступать к подготовке ядерных испытаний, сначала необходимо понять их целесообразность. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное», - сказал он.

Песков добавил, что этим вопросом сейчас и займутся специалисты. Он также подчеркнул, что такими испытаниями ни Российская Федерация, ни Китай сейчас не занимаются. Песков добавил, что российский лидер неоднократно говорил о приверженности России обязательствам по запрету испытаний ядерного оружия.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оценить ситуацию и внести предложения о возможной подготовке к ядерным испытаниям. Такое заявление глав государства сделал на заседании Совета безопасности РФ.