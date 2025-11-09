Биолог перечислила признаки консервов с возбудителем ботулизма

Домашние консервы более опасны с точки зрения заражения ботулизмом, особенно засоленные грибы, овощи и рыба, а при покупке такой еды в магазинах следует внимательно осматривать упаковку. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» заместитель директора по научной работе ФИЦ питания и биотехнологии, доктор биологических наук Наталья Ефимочкина.

По ее словам, чаще всего ботулизмом можно заразиться при употреблении приготовленных дома засоленных грибов, вяленой, слабокопченой, слабосоленой рыбы, овощных консервов с низкой кислотностью, например, из кабачков и баклажанов, мясных консервов.

При консервации в промышленных масштабах применяются высокие температуры автоклавирования и повышенное давление, отметила Ефимочкина.

«Консервы, которые мы приобретаем в магазинах, практически всегда, можно сказать, на сто процентов, безопасны в плане ботулизма. Единственное ограничение - риски при хранении и транспортировке, они могут выразиться в повреждении упаковки. Это легко отследить по наличию вмятин, царапин», - объяснила она.

Также опасные признаки - вздутие жестяной банки, хлопок при открытии и ржавчина на крышке. В стекле обычные видны отслоение частиц и изменения естественного цвета продуктов.

При домашней консервации, пояснила Ефимочкина, довольно трудно добиться полной стерилизации продукта. Кроме того, использование промышленных консервантов на бытовом уровне не допускается.

«Основной консервант, который реально мы можем использовать, это пищевой уксус. Бактерия-возбудитель ботулизма не размножается в кислотной среде от pH 3,9 до 3,8 и ниже. Если показатель выше 4,5, то может происходить размножение спор», - уточнила эксперт.

Ефимочкина добавила, что возбудитель ботулизма может накапливаться в плотно набитой банке или при нарушении температуры хранения - если она выше шести градусов. Споры попадают на продукты из почвы, воздуха, поверхности растений и других источников внешней среды. Маринование является более безопасным способом консервирования, чем засол.

Ранее сообщалось, что пять человек в Москве попали в больницу в тяжелом состоянии после употребления овощных консервов. Уточняется, что пострадавшие покупали их с рук.