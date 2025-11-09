В возрасте 68 лет скончался народный артист России Владимир Симонов

Народный артист России Владимир Симонов скончался в Москве в возрасте 68 лет. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале Театр имени Евгения Вахтангова, в котором актер проработал более сорока лет.

По имеющейся информации, причиной смерти артиста послужило осложнение хронического заболевания, вызванного артериальной гипертензией. Проблемы со здоровьем начались у Симонова в 2024 году, когда сердечно-сосудистая система актера перестала справляться с тяжелыми ежедневными нагрузками. Несмотря на болезнь, народный артист продолжал играть в театре - 12 ноября он планировал в очередной раз выйти на сцену.

Симонов участвовал во многих театральных постановках и снялся более чем в 100 фильмах. После окончания училища он был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова . С 1983 по 1987 год он работал во МХАТе, играя главные и второстепенные роли, после чего вернулся обратно в Театр Вахтангова, где прослужил до конца своих дней.