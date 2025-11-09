«До снега далеко»: москвичам рассказали о погоде на следующую неделю

В Москве на следующей неделе дневная температура будет около +5… +7 градусов, снег не ожидается. Об этом рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Значение ночных температур будет положительным. В основном, 3-5 градусов. А вот дневные температуры будут около 5-7 градусов в Москве. По области - от +2 до +7. Небольшой суточный ход связан с тем, что погода облачная, поэтому ночью не будет выхолаживания», - отметил метеоролог.

Начиная с четверга до конца следующей недели температура будет повышаться, потому что воздушная масса будет поступать в центре Европейской России с юго-запада, сказал специалист. Ночные температуры будут держаться в диапазоне от +3 до +7 градусов, дневные - в диапазоне +5… +9 градусов.

«Фронтальные разделы проходить не будут, поэтому погода вполне комфортная. Но если они будут в виде дождя, могут ли появиться снежинки в воздухе? Могут. В северной области даже могут упасть эти снежинки на землю, но продержатся полчаса. То есть до снега еще далеко, очень далеко», - спрогнозировал метеоролог.

Ранее метеоролог посоветовал москвичам сменить резину на авто до конца этой недели.