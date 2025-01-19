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В Сургуте при пожаре погибли двое подростков

Следователи завели уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.
Сергей Лебедев 2025-01-19 10:53:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Сургуте при пожаре погибли двое подростков 2008 и 2009 годов рождения. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Трагедия произошла сегодня утром в садово-огородном товариществе «Чернореченский». По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности печного оборудования в бане.

Следователи завели уголовное дело. Оно возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

#в стране и мире #пожар #сургут #огонь
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