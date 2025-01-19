В Сургуте при пожаре погибли двое подростков 2008 и 2009 годов рождения. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
Трагедия произошла сегодня утром в садово-огородном товариществе «Чернореченский». По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности печного оборудования в бане.
Следователи завели уголовное дело. Оно возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
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