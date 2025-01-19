Бастрыкин поручил проверить высказывания австрийского политика о России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал дать правовую оценку высказываниям австрийского политика, который призвал к нарушению территориальной целостности РФ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК.

Соответствующее поручение о проведении проверки руководитель ведомства дал Главному следственному управлению. О каком политике идет речь, в публикации не указано.

Не исключено, что Александр Бастрыкин имел в виду главу дома Габсбургов-Лотарингских и внука последнего австрийского императора Карла фон Габсбурга. Тот на прошлой неделе предложил «уничтожить и раздробить» Россию и назвал нашу страну «классической колониальной империей».

Кроме того, политик призвал европейские страны сплотиться и оказать помощь киевскому режиму.