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Бастрыкин поручил проверить высказывания австрийского политика о России

Соответствующее указание он дал Главному следственному управлению.
Сергей Лебедев 2025-01-19 09:59:13
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool Globallookpress

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал дать правовую оценку высказываниям австрийского политика, который призвал к нарушению территориальной целостности РФ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК.

Соответствующее поручение о проведении проверки руководитель ведомства дал Главному следственному управлению. О каком политике идет речь, в публикации не указано.

Не исключено, что Александр Бастрыкин имел в виду главу дома Габсбургов-Лотарингских и внука последнего австрийского императора Карла фон Габсбурга. Тот на прошлой неделе предложил «уничтожить и раздробить» Россию и назвал нашу страну «классической колониальной империей».

Кроме того, политик призвал европейские страны сплотиться и оказать помощь киевскому режиму.

#в стране и мире #проверка #австрия #СК РФ #Александр Бастрыкин #правовая оценка
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