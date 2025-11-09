МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYT: в Китае ведется разработка таблеток для продления жизни до 150 лет

Результаты обещают представить уже через несколько лет.
Тимур Юсупов 2025-11-09 00:59:10
© Фото: Zhang Jiansong, XinHua, Global Look Press

В Китае ведется разработка таблеток, способных продлевать жизнь человека до 150 лет. Об этом пишет издание New York Times, говоря о новой научно-исследовательской лаборатории в городе Шэньчжэ, расположенном на юге КНР.

Ученые из Lonvi Bioscience или, как ее прозвали в СМИ - «Лаборатории долголетия»,  работают над антивозрастными препаратами. По их словам, если проект окажется успешным, уже через несколько лет человечество получит возможность доживать до 150 лет.

В состав таблеток входит экстракт виноградных косточек. По словам специалистов, даровать бессмертие наука не в силах, но вот значительно продлить жизнь - вполне.

Сейчас одной из главных угроз человеческой жизни является рак. Однако и его вскоре возможно будет победить - российские ученые делают все, чтобы приблизить победу над онкологией. Уже завершены доклинические испытания соответствующей вакцины. Это будет разработка онкологического института имени Герцена и центра онкологии Блохина.

