Российские войска продолжают освобождать западную часть Купянска в Харьковской области, взяты под контроль последние четыре здания на улице Леси Украинки, она полностью зачищена от боевиков. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

«Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков улицы Леси Украинки, освободили последние четыре здания. Улица теперь под нашим полным контролем», - сказал он.

Лаврик добавил, что продолжается зачистка улиц Левадный въезд, 1-я Западная, Сеньковская. Уничтожены десять военных ВСУ. Также наносится огневое поражение засевшему в лесополосе на южной окраине города противнику.

«Продвигаемся вперед, настроение боевое», - резюмировал боец.

Шестого ноября стало известно, что нашим военнослужащим осталось освободить около 130 зданий в Купянске, предполагается, что город полностью возьмут под контроль меньше чем через неделю.

При этом Владимир Зеленский недавно утверждал, что в Купянске ВСУ проводят зачистку оставшихся «менее 60 русских». В Минобороны России тогда отметили, что главарь киевского режима полностью утратил связь с реальностью.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.