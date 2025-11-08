МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Штурмовики ВС РФ зачистили улицу Леси Украинки в Купянске

Об успехах нашей армии в городе рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.
2025-11-08 10:00:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские войска продолжают освобождать западную часть Купянска в Харьковской области, взяты под контроль последние четыре здания на улице Леси Украинки, она полностью зачищена от боевиков. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

«Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков улицы Леси Украинки, освободили последние четыре здания. Улица теперь под нашим полным контролем», - сказал он.

Лаврик добавил, что продолжается зачистка улиц Левадный въезд, 1-я Западная, Сеньковская. Уничтожены десять военных ВСУ. Также наносится огневое поражение засевшему в лесополосе на южной окраине города противнику.

«Продвигаемся вперед, настроение боевое», - резюмировал боец.

Шестого ноября стало известно, что нашим военнослужащим осталось освободить около 130 зданий в Купянске, предполагается, что город полностью возьмут под контроль меньше чем через неделю.

При этом Владимир Зеленский недавно утверждал, что в Купянске ВСУ проводят зачистку оставшихся «менее 60 русских». В Минобороны России тогда отметили, что главарь киевского режима полностью утратил связь с реальностью.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

#штурм #освобождение #Харьковская область #купянск #Лаврик
