Байден заявил, что Трамп своими действиями позорит США

Экс-президент привел пример со сносом восточного крыла Белого дома.
Глеб Владовский 2025-11-08 08:28:14
© Фото: Kenny Holston The New York Times Globallookpress

Президент США Дональд Трамп своими действиями позорит страну. Такое заявление сделал бывший президент республики Джо Байден.

«Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров... Здесь демократия, при демократии нет королей, его действия позорят нас как страну», - сказал он в ходе выступления на мероприятии партии Демократов в Омахе, штат Небраска.

В качестве примера он привел эпизод со сносом восточного крыла Белого дома. По словам Байдена, это символизирует политику Трампа в отношении США. Точно также он якобы поступает с Конституцией страны.

Ранее сообщалось, что Трамп в годовщину своей победы на выборах заявил, что за год Америка преобразилась из «мертвой страны» в «самую горячую в мире».

