Количество жертв крушения грузового самолета в США увеличилось до 14

До 14 возросло количество погибших в результате крушения грузового самолета в Кентукки. Об этом в соцсети Х сообщил Крейг Гринберг - мэр города Луисвилл, в котором и произошла трагедия.

Воздушное судно MD-11 компании UPS, которое должно было отправиться в Гонолулу, упало сразу же после взлета в международном аэропорту имени Мухаммеда Али в районе Ферн-Вэлли-Роуд и Грейд-Лейн во вторник 4 ноября. После падения борт загорелся и взорвался, что привело к большому количеству жертв. Сообщается, что на борту самолета находились только члены экипажа.

На данный момент, к расследованию обстоятельств крушения привлечены федеральные следователи из FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) и NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте).