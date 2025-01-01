В Самаре два человека погибли при пожаре в общежитии

Ночью произошел пожар в здании общежития в Промышленном районе Самары. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожарным удалось спасти из горящего здания 40 человек. Среди них было пятеро детей. Всего эвакуировали из общежития 96 человек.

Сообщается, что огонь бушевал на площади 30 квадратных метров. Ликвидировали его спустя более двух часов после возникновения.

Что стало причиной трагедии, не сообщается. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося.