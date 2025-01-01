МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Самаре два человека погибли при пожаре в общежитии

Сотрудники МЧС спасли из горящего здания 40 человек.
Сергей Лебедев 2025-01-01 08:31:50
© Фото: mchs_samara, Telegram

Ночью произошел пожар в здании общежития в Промышленном районе Самары. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожарным удалось спасти из горящего здания 40 человек. Среди них было пятеро детей. Всего эвакуировали из общежития 96 человек.

Сообщается, что огонь бушевал на площади 30 квадратных метров. Ликвидировали его спустя более двух часов после возникновения.

Что стало причиной трагедии, не сообщается. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

#в стране и мире #пожар #самара #огонь #погибшие #общежитие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 