В Сальвадоре 29-летнюю россиянку убили из огнестрельного оружия

В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку Елену Новоселову. Ее привезли в больницу с огнестрельными ранениями в четверг 16 января, где девушка скончалась.

«Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении», - уточняется в сообщении полиции Сальвадора в соцсети Х.

В четверг полицейский патруль прибыл на вызов по телефону и обнаружил раненую россиянку. Ее госпитализировали, но спасти девушку не удалось. Полиция задержала по этому делу мужчину по имени Эрвин Лагос Андраде.