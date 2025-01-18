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В Сальвадоре 29-летнюю россиянку убили из огнестрельного оружия

Полиция Сальвадора расследует убийство россиянки, по этому делу задержан один человек.
Анастасия Бобылева 2025-01-18 04:45:58
© Фото: Camilo Freedman Keystone Press Agency Globallookpress

В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку Елену Новоселову. Ее привезли в больницу с огнестрельными ранениями в четверг 16 января, где девушка скончалась.

«Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении», - уточняется в сообщении полиции Сальвадора в соцсети Х.

В четверг полицейский патруль прибыл на вызов по телефону и обнаружил раненую россиянку. Ее госпитализировали, но спасти девушку не удалось. Полиция задержала по этому делу мужчину по имени Эрвин Лагос Андраде.

#убийство #сальвадор #россиянка
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