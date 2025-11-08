Песков пообещал своевременно озвучить дату Прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль официально объявит дату проведения Прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом спикер заявил в беседе с журналистом ТАСС.

«Официально дату сообщим своевременно», - пообещал Песков.

Предыдущая Прямая линия традиционно состоялась в конце декабря и стала самой продолжительной за все время - тогда российский лидер отвечал на вопросы четыре с половиной часа. За это время он успел разобраться более чем с семью десятками актуальных вопросов.

Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что сбор вопросов для Прямой линии начнут за две недели до мероприятия. По словам пресс-секретаря президента, для оптимизации данного процесса планируется использовать искусственный интеллект.