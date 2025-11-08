Дрон ВСУ атаковал жилой сектор в Саратове, есть пострадавший

В Саратове произошла атака украинского беспилотника на жилые дома. Это привело к некоторым разрушениям, а также ранению одного человека. О произошедшем написал губернатор Роман Бусаргин.

«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно пострадал один человек», - говорится в его сообщении в Telegram-канале.

На месте находятся экстренные службы. За 38 минут до этого ЧП губернатор предупреждал о возможной угрозе со стороны беспилотников ВСУ. По этой причине начали работать системы оповещения в местах вероятного нападения.