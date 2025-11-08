МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дрон ВСУ атаковал жилой сектор в Саратове, есть пострадавший

Один человек пострадал при ударе украинского беспилотника по Саратову.
Дарина Криц 2025-11-08 04:17:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Саратове произошла атака украинского беспилотника на жилые дома. Это привело к некоторым разрушениям, а также ранению одного человека. О произошедшем написал губернатор Роман Бусаргин.

«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно пострадал один человек», - говорится в его сообщении в Telegram-канале.

На месте находятся экстренные службы. За 38 минут до этого ЧП губернатор предупреждал о возможной угрозе со стороны беспилотников ВСУ. По этой причине начали работать системы оповещения в местах вероятного нападения.

#в стране и мире #ЧП #Саратов #атака БПЛА #Роман Бусаргин #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 