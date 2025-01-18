Умер снявший «Челюсти 2» и «Супергерл» французский режиссер Шварц

Кинорежиссер Жанно Шварц умер в возрасте 87 лет во Франции, как сообщил его сын Саша Шварц. Он уточнил, что отец скончался от дыхательной недостаточности 14 января, а до этого находился в Центральной больнице города Лош.

Коллеги французского режиссера выразили соболезнования его семье. Как пишет 360, снявшаяся в фильме «Джеймс Бонд» Джейн Сеймур заявила, что работа с Жанно Шварцем изменила ее жизнь. По ее словам, он был добрым человеком и замечательным режиссером, подарившим миру много вечных историй.

В кино Шварц проработал около 60 лет. Он снимал фильмы «Челюсти 2», «Супергерл», «Санта-Клаус: Фильм». Он также участвовал в съемках сериалов «Сверхъестественное», «Анатомия страсти», «Тайны Смолвиля», Сумеречная зона».