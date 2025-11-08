МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Еврокомиссия создаст Центр по борьбе с дезинформацией со стороны РФ

Идею создания такого центра выдвигала глава ЕК фон дер Ляйен, когда баллотировалась на второй срок.
Дарина Криц 2025-11-08 03:48:35
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Globallookpress

В Евросоюзе намерены создать новое ведомство, отвечающее за проверку информации. Оно получило название «Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов».

По информации британского издания The Guardian, этим займется Европейская комиссия, а будущий центр объединит европейских специалистов и всех желающих присоединиться к новому ведомству. Целью будущего центра заявлена «борьба с иностранным вмешательством и манипуляцией информацией».

Также говорится, что эту идею предлагала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в рамках так называемого щита демократии, она выдвигала эту идею перед выборами в Европарламент в 2024 году, когда баллотировалась на второй срок.

Журналисты пишут, что материал, который к ним попал, должен быть опубликован 12 ноября. В нем указано, что якобы Россия борется за влияние на Европу и в связи с этим «наращивает гибридные атаки». Также Москву обвинили в том, что она распространяет ложную информацию, «иногда включающую манипуляцию и фальсификацию исторических фактов». Кроме того, российская сторона будто бы пытается «подорвать доверие к демократическим системам», пишет газета.

#Россия #в стране и мире #евросоюз #Фейки #Еврокомиссия #ложь #Центр по борьбе с дезинформацией
