В Южно-Сахалинске загорелся столярный цех на площади 900 «квадратов»

В Южно-Сахалинске загорелся столярно-мебельный цех, площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

По информации сахалинского главка МЧС РФ, когда пожарные прибыли на место, строение горело открытым пламенем.

«18 января в 04:10 по местному времени диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании столярно-мебельного цеха по адресу: ул. Памятная, 12А. Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Спустя два часа пожарным удалось локализовать возгорание. Для борьбы с огнем привлекли 28 сотрудников и 11 единиц техники, среди них были спасатели Южно-Сахалинского управления по делам ГО и ЧС.

Погибших и пострадавших при пожаре нет, согласно предварительным данным.