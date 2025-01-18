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В Южно-Сахалинске загорелся столярный цех на площади 900 «квадратов»

Возгорание локализовали на площади 900 квадратных метров.
Дарина Криц 2025-01-18 03:31:31
© Фото: info65mchs, Telegram

В Южно-Сахалинске загорелся столярно-мебельный цех, площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

По информации сахалинского главка МЧС РФ, когда пожарные прибыли на место, строение горело открытым пламенем.

«18 января в 04:10 по местному времени диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании столярно-мебельного цеха по адресу: ул. Памятная, 12А. Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Спустя два часа пожарным удалось локализовать возгорание. Для борьбы с огнем привлекли 28 сотрудников и 11 единиц техники, среди них были спасатели Южно-Сахалинского управления по делам ГО и ЧС.

Погибших и пострадавших при пожаре нет, согласно предварительным данным.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #сахалин #южно-сахалинск
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