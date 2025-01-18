В Германии эвакуировали людей с вокзала из-за угрозы взрыва

На железнодорожном вокзале в на границе с Австрией в немецком городе Пассау, Бавария, эвакуировали посетителей из-за угрозы взрыва. Неизвестный позвонил в железнодорожный концерн Deutsche Bahn и сообщил о заложенных бомбах в двух поездах дальнего следования.

Как сообщила газета Bild со ссылкой на представителя полиции, территорию вокзала оцепили, в поезде в Пассау проводят обыски, операция продолжается. Помимо Пассау, поезда проверяют также в поезде дальнего следования в австрийском Шердинге.

К настоящему времени опасности для пассажиров нет, но поезда из Пассау не отправляются. Службы правопорядка досматривают багаж при помощи служебных собак. Также неизвестно, как долго будет проводиться эта операция.