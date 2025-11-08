МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Курской области частично обесточен Кореневский район

Без электроснабжения остались более двух тысяч жителей Кореневского района, причина аварии выясняется.
Дарина Криц 2025-11-08 23:26:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Кореневском районе Курской области без электроснабжения остались 10 населенных пунктов. О происшествии сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его сведениям, произошло возгорание на энергетическом объекте.

«На одном из объектов энергетики в поселке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света, без электричества остались 10 населенных пунктов - около 2,5 тысячи потребителей», - указал он предварительные данные в своем Telegram-канале.

Причина произошедшего выясняется. К месту ЧП прибыли бригады энергетиков, которые в скором времени устранят нарушения и возобновят подачу электричества.

Кроме того, днем 8 ноября в регионе зафиксирована атака украинских боевиков на теплоэлектростанцию в Курске. Тогда Хинштейн сообщал, что она функционирует в штатном режиме, а инфраструктура не нарушена.

 

#в стране и мире #Курская область #электроснабжение #Александр Хинштейн #обесточивание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 