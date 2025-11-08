В Курской области частично обесточен Кореневский район

В Кореневском районе Курской области без электроснабжения остались 10 населенных пунктов. О происшествии сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его сведениям, произошло возгорание на энергетическом объекте.

«На одном из объектов энергетики в поселке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света, без электричества остались 10 населенных пунктов - около 2,5 тысячи потребителей», - указал он предварительные данные в своем Telegram-канале.

Причина произошедшего выясняется. К месту ЧП прибыли бригады энергетиков, которые в скором времени устранят нарушения и возобновят подачу электричества.

Кроме того, днем 8 ноября в регионе зафиксирована атака украинских боевиков на теплоэлектростанцию в Курске. Тогда Хинштейн сообщал, что она функционирует в штатном режиме, а инфраструктура не нарушена.