Семилетний мальчик упал в колодец в Карелии и получил переохлаждение

Семилетний ребенок упал в колодец в Карелии, его спасли прохожие. Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Инцидент произошел в пятницу 17 января в поселке Ильинский. Прохожие достали мальчика 2018 года рождения из колодца, после этого его доставили в Олонецкую больницу. Сколько времени он провел в колодце, неизвестно, но, по словам Михаила Охлопкова, ребенок получил сильное переохлаждение и сейчас находится в реанимации.

Состояние мальчика оценивается как тяжелое, для его лечения в Олонец направили врачей из Детской республиканской больницы Петрозаводска и Центра медицины катастроф. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.