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Семилетний мальчик упал в колодец в Карелии и получил переохлаждение

Сейчас мальчик находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
Анастасия Бобылева 2025-01-18 02:20:39
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Семилетний ребенок упал в колодец в Карелии, его спасли прохожие. Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Инцидент произошел в пятницу 17 января в поселке Ильинский. Прохожие достали мальчика 2018 года рождения из колодца, после этого его доставили в Олонецкую больницу. Сколько времени он провел в колодце, неизвестно, но, по словам Михаила Охлопкова, ребенок получил сильное переохлаждение и сейчас находится в реанимации.

Состояние мальчика оценивается как тяжелое, для его лечения в Олонец направили врачей из Детской республиканской больницы Петрозаводска и Центра медицины катастроф. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

#в стране и мире #дети #карелия #инцидент #колодец
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