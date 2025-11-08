МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве прошли похороны Юрия Николаева

Телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище.
Дима Иванов 2025-11-08 15:51:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве прошли похороны народного артиста России, легендарного телеведущего Юрия Николаева, известного по программам «Утренняя почта» и «Утренняя звезда».

Его захоронили на Троекуровском кладбище, где собрались родные, друзья, коллеги и поклонники мастера телевидения. 

Официальная часть прощания длилась несколько часов. Среди пришедших проводить телеведущего Александр Маршал, Валдис Пельш, Юрий Антонов, Леонид Ярмольник, ведущая Алла Данько, Анита Цой, Константин Эрнст, Елена Малышева, Игорь Николаев, Пелагея и другие.

Юрий Николаев, известный по легендарным программам «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», умер 4 ноября после продолжительной болезни. С 2015 года телеведущий входил в состав жюри Всероссийского вокального конкурса «Звезда». За выдающиеся заслуги на отечественном телевидении советской и российской эпох он получил две премии Союза журналистов России, орден Дружбы и звание народного артиста России. В знак признания его вклада в развитие телевещания у подножия Останкинской башни в «Галерее звезд» установлен памятный знак с именем Юрия Николаева.  

