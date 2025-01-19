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Комплекс «Рубеж» впервые представили за пределами РФ

Береговой ракетный комплекс создан по принципу «корабль на колесах» и оснащен ракетами с искусственным интеллектом.
Алексей Курильченко 2025-01-19 12:01:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ» впервые представили иностранной публике. В качестве площадки выбрали оружейную выставку Vietnam Defenсe Expo-2024 во вьетнамском Ханое. Кадры с выставки показала программа «Военная приемка».

«Он уже несколько раз выставлялся в России на различных форумах, но за рубежом он впервые. Вьетнам - наш ближайший партнер, мы с ним давно работаем», - рассказал генеральный директора АО «Тайфун» Андрей Петраков.

«Рубеж» построен по принципу «корабль на колесах». На шасси высокой проходимости расположены локатор, системы управления боем и пусковой установкой. На вооружении комплекса - противокорабельные  ракеты Х-35УЭ, оснащенные искусственным интеллектом.

Смотрите программу «Военная приемка во Вьетнаме» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. В выпуске вы узнаете, как Россия выдерживает конкуренцию с НАТО в этой стране и что сегодня представляет собой Вьетнамская народная армия.

#Военная приемка #Вьетнам #Береговой ракетный комплекс #наш эксклюзив #Рубеж-МЭ
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