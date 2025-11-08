Новогодние выходные в 2026 году станут самыми длинными за 12 лет

Предстоящие новогодние выходные станут самыми длинными за последние 12 лет. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Начиная с 2013 года, россияне привыкли к длительным выходным, но все же их длительность составляла, как правило 10, максимум 11 дней», - сказала Бессараб.

Напомним, что первым выходным днем будет 31 декабря. На работу россияне выйдут только 12 января.

Ранее сообщалось о том, что январские пенсии будут зачислены гражданам не позднее 30 декабря. Кроме того, суммы выплат будут уже с учетом индексации на 7,6% с 1 января 2026 года.