МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новогодние выходные в 2026 году станут самыми длинными за 12 лет

Россияне будут отдыхать с 31 декабря по 11 января.
Константин Денисов 2025-11-08 15:20:09
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Предстоящие новогодние выходные станут самыми длинными за последние 12 лет. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Начиная с 2013 года, россияне привыкли к длительным выходным, но все же их длительность составляла, как правило 10, максимум 11 дней», - сказала Бессараб.

Напомним, что первым выходным днем будет 31 декабря. На работу россияне выйдут только 12 января.

Ранее сообщалось о том, что январские пенсии будут зачислены гражданам не позднее 30 декабря. Кроме того, суммы выплат будут уже с учетом индексации на 7,6% с 1 января 2026 года.

#в стране и мире #Госдума РФ #выходные #праздники #Светлана Бессараб
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 