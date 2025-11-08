МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минфин США снял санкции с сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа

Также из-под санкций вывели главу МВД Сирии Анаса Хаттаба.
Марина Крижановская 2025-11-08 01:10:13
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский Минфин принял решение снять санкции с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Кроме этого, исключение из санкционнного списка коснулось и главы МВД Анаса Хаттаба.

Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию на сайте министерства финансов США.

Прежде стало известно, что санкции с Аш-Шараа сняли Совет Безопасности ООН и власти Великобритании.

Также в предстоящий понедельник ожидается встреча Ахмеда аш-Шараа с американским президентом Дональдом Трампом. Это произойдет в стенах Белого дома. Встречу анонсировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

