Минфин США снял санкции с сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа

Американский Минфин принял решение снять санкции с сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Кроме этого, исключение из санкционнного списка коснулось и главы МВД Анаса Хаттаба.

Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию на сайте министерства финансов США.

Прежде стало известно, что санкции с Аш-Шараа сняли Совет Безопасности ООН и власти Великобритании.

Также в предстоящий понедельник ожидается встреча Ахмеда аш-Шараа с американским президентом Дональдом Трампом. Это произойдет в стенах Белого дома. Встречу анонсировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.