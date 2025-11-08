МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назначил Андрея Булыгу заместителем секретаря Совбеза РФ

На место заместителя министра обороны России по вопросам материально-технического обеспечения ВС РФ, которое занимал Булыга, назначен генерал-полковник Александр Санчик, ранее командующий группировкой войск «Юг».
Игнат Далакян 2025-11-08 14:19:06
© Фото: Минобороны России

Президент России Владимир Путин назначил генерала-полковника Андрея Булыгу заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», - говорится в документе.

Андрей Булыга ранее занимал должность заместителя министра обороны по вопросам материально-технического обеспечения ВС РФ. На это место глава государства назначил генерал-полковника Александра Санчика, который с ноября прошлого года занимал пост командующего группировкой войск «Юг».

#Владимир Путин #указ #андрей булыга #заместитель секретаря Совбеза РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 