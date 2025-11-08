Путин назначил Андрея Булыгу заместителем секретаря Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин назначил генерала-полковника Андрея Булыгу заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», - говорится в документе.

Андрей Булыга ранее занимал должность заместителя министра обороны по вопросам материально-технического обеспечения ВС РФ. На это место глава государства назначил генерал-полковника Александра Санчика, который с ноября прошлого года занимал пост командующего группировкой войск «Юг».