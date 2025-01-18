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Жена Буйнова опровергла слухи об экстренной операции певца

Ранее появилась информация, что артист якобы повредил позвоночник.
Сергей Лебедев 2025-01-18 11:30:22
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Супруга известного певца и народного артиста России Александра Буйнова опровергла сообщения о том, что ее мужа экстренно прооперировали. Появившиеся слухи она прокомментировала в разговоре с телеканалом «Звезда».

«Его все время хоронят, болеет, травмируется», - сказала Алена Буйнова.

Сегодня Telegram-канал SHOT сообщил о том, что певца якобы экстренно прооперировали. По данным журналистов, Александр Буйнов мог повредить позвоночник.

Слухи об ухудшении здоровья певца появляются регулярно. При этом артист продолжает выступать с концертами.

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