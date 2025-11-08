ВСУ атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области

Украинские беспилотники атаковали подстанцию «Белоозерская» в Вологодской области. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«По предварительным данным, три попадания в ПС 750 кВ "Белозерская". Масштаб повреждений уточняется», - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте случившегося сейчас работают специалисты. Энергоснабжение в Вологодской области работает в штатном режиме, отключений электроэнергии в регионе нет, отметил глава области.