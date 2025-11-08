МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: разочарованные жители бывшей ГДР тепло относятся к России

Надежды проживающих на востоке страны немцев на улучшение качества жизни после воссоединения с ФРГ не оправдались.
Глеб Владовский 2025-11-08 10:19:36
© Фото: Patrick Pleul dpa Globallookpress

Вопрос отношения к России заметно разделил общественность в Германии. Об этом сообщила газета New York Times (NYT).

«Берлинская стена разрушена, а сильно заминированная нейтральная полоса, которая когда-то разделяла страну, превращена в природный заповедник. Но когда речь заходит об отношении к России, граница между востоком и западом остается на удивление четкой», - говорится в материале.

Как отмечает издание, несмотря на то, что в западной части Германии осудили проведение СВО, жители востока имеют более четкую картину происходящего и предпочитают осторожнее относиться к поддержке Украины и введению санкцию против России. Кроме того, предполагалось, что воссоединение с ФРГ после разрушения берлинской стены позволит улучшить их качество жизни, но эти ожидания не оправдались.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ намерены нарастить финансовую поддержку Украины в 2026 году примерно на три миллиарда евро, доведя общий объем до 11,5 миллиарда евро.

#в стране и мире #Германия #ФРГ #гдр #отношение к россии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 