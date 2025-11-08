Вопрос отношения к России заметно разделил общественность в Германии. Об этом сообщила газета New York Times (NYT).

«Берлинская стена разрушена, а сильно заминированная нейтральная полоса, которая когда-то разделяла страну, превращена в природный заповедник. Но когда речь заходит об отношении к России, граница между востоком и западом остается на удивление четкой», - говорится в материале.

Как отмечает издание, несмотря на то, что в западной части Германии осудили проведение СВО, жители востока имеют более четкую картину происходящего и предпочитают осторожнее относиться к поддержке Украины и введению санкцию против России. Кроме того, предполагалось, что воссоединение с ФРГ после разрушения берлинской стены позволит улучшить их качество жизни, но эти ожидания не оправдались.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ намерены нарастить финансовую поддержку Украины в 2026 году примерно на три миллиарда евро, доведя общий объем до 11,5 миллиарда евро.