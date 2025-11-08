Скончался открывший структуру ДНК биолог Джеймс Уотсон

В США на 98-м году жизни скончался биолог Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК. Как пишет издание NYT, за неделю до смерти знаменитый ученый был помещен в хоспис.

В 1953 году Уотсон в соавторстве со своим коллегой Фрэнсисом Криком опубликовал в журнале Nature научную статью, в которой предложил структуру двойной спирали молекулы ДНК . Девять лет спустя они были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине «за открытия, касающиеся молекулярной структуры нуклеиновых кислот и её значения для передачи информации в живой материи».

После начала XXI века Уотсон неоднократно оказывался в центре различных скандалов. Так, в 2007 году он выпустил мемуары под названием «Избегайте занудства», в которой жестко прошелся по многим своим коллегам, а также поставил под сомнение роль женщин в мировой науке. Позднее он неоднократно критиковал западную политику инклюзивности, за что был наречен ксенофобом и лишен многих значимых научных регалий и званий.

В 2014 году он даже выставил свою Нобелевскую медаль на аукционе, заявив, что направит вырученные средства на обеспечение семьи и поддержку научных исследований. Его жест расценили, как акт неповиновения научному сообществу, которое отвернулось от него.

Последние недели перед своей смертью Уотсон провел в больнице, где боролся с тяжелой инфекцией.