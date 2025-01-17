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Жителя Севастополя задержали за сбор данных об объектах ПВО для Киева

2025-01-17 09:50:30
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Севастополя, который по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины собирал информацию об объектах ПВО, местоположении постов воздушного наблюдения и подразделениях Черноморского флота России. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что злоумышленник сам вступил в чат, координировавшийся ГУР для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности.

#Крым #ФСБ #Севастополь #Задержание #арест
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