Жителя Севастополя задержали за сбор данных об объектах ПВО для Киева

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Севастополя, который по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины собирал информацию об объектах ПВО, местоположении постов воздушного наблюдения и подразделениях Черноморского флота России. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что злоумышленник сам вступил в чат, координировавшийся ГУР для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности.