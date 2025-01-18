Автомобиль въехал в толпу болельщиков после матча КХЛ в Новосибирске

Автомобиль въехал в толпу людей у ледового дворца «Сибирь Арена» в Новосибирске после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Молодой водитель наехал на тех, кто стоял на автобусной остановке возле станции метро «Спортивная».

«Водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по улице Немировича-Данченко. Не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые передвигались по тротуару», - передает РИА Новости сообщение ГАИ.

Болельщики вышли из ледового дворца по окончании матча между местной «Сибирью» и ярославским «Локомотивом». В 22:15, когда они ожидали на остановке свой транспорт, и произошел инцидент с автомобилем. В прошедшем матче «Локомотив» обыграл местную команду со счетом 3:2.